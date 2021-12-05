Güzel havada 700 yıllık köyün nüfusu 70 kat arttı
Uludağ'ın eteklerinde yer alan 700 yıllık tarihi köyde nüfus hafta sonunun güneşli geçmesiyle 70 kat arttı. Ziyaretçiler köyün sokaklarında yürümekte zorluk çekti.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, hafta sonları nüfusunun 70 katını ağırlıyor.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı olan yaklaşık 700 kişinin yaşadığı Cumalıkızık, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri, taş döşeli sokaklarıyla cumartesi ve pazar günleri 50 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Kış ayında havayı güzel gören ziyaretçiler Türkiye’nin birçok şehrinden gezmek için Cumalıkızık’a geldi. Cumalıkızık sokakları doldu taştı. Özellikle cin aralığından geçmek isteyen yurttaşlar yoğunluktan dolayı dakikalarca sıra bekledi.
Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı, 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor. Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi ziyarete gelenler, adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.
Cumalıkızık’a ilk kez geldiklerini ifade eden ziyaretçiler, "Çok iyi korunmuş tarihi köy sokaklarında gezmek insanı tarihi yolculuğa çıkartıyor. Burada kahvaltı yapıp unutulmaz vakitler geçirdik" dedi.
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