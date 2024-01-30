Güzellik için ne yapardınız? Tarihteki en tehlikeli moda trendleri

Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:54

Güncelleme: 30.01.2024 - 12:54

Moda, zaman içinde çeşitlilik ve yenilik arayışıyla sürekli evrim geçirmiştir. Ancak bazı moda trendleri, güzellik adına alınan risklerin ve tehlikelerin birer yansıması olmuştur. Tarihteki bazı dönemlerde, estetik kaygılar, sağlık ve güvenlikten önce gelmiş ve insanlar çeşitli tehlikeli moda trendlerine sürüklenmiştir.

ARSENİK YEŞİLİ

1775 yılında İsveçli kimyager Carl Scheele , sodyum arsenit ile bakır sülfatın birleşiminin parlak yeşil bir pigment ürettiğini keşfetti. Scheele'nin keşfinden sonra "Scheele'nin Yeşili" adını verdiği yeni pigment anında popüler oldu. Diğer birçok ürünün yanı sıra resimlerde, oyuncaklarda, duvar kağıdında, elbiselerde ve kumaşlarda kullanıldı. Bu özel karışım, 19. yüzyılın sonlarına kadar kullanıldı ve sonunda yerini kobalt yeşili aldı.

Neden Tehlikeliydi: Yeşil rengi üretmek için kullanılan kimyasalların birleşimi ölümcül bir kokteyldi. Maddeyle uzun süreli yakın temas, cilt tahrişi, mide bulantısı, baş ağrısı, kolik ve kabarıp sızan cilt lezyonlarıyla başlayan arsenik zehirlenmesine yol açtı. Zehirlenme ilerledikçe, insanların bedenleri dışarıdan içeriye doğru tahrip edildi. Arsenik zehirlenmesinden ölen genç bir kadının ağzından, burnundan ve gözlerinden köpükler çıktığı ve iğrenç yeşil bir sıvı kustuğunu anlatan bir anlatım. Tırnakları ve gözlerinin beyazları yeşile dönmüştü. Daha önce zengin kadınlara yönelik çiçekleri mükemmelleştirmek için Scheele yeşilini kullanarak süsleme ressamı olarak çalışmıştı.

KEÇE ŞAPKASI

7. yüzyılda Fransız şapka yapımcıları, cıvayla yumuşatılmış kürk postları kullanmanın onları kolayca bükülebilir hale getirdiğini keşfettiler. Cıva kullanımının sonuçları çok başarılı olduğundan uygulama Fransa'dan diğer Batı Avrupa ülkelerine hızla yayıldı. Uygulama, 1940'larda şapka yapımcılarıyla cıva zehirlenmesi nedeniyle yaşanan "sorunlar" sonrasında yasaklandı.

Neden Tehlikeliydi: Cıva mide-bağırsak ve sinir sistemlerini etkiler. Keçe şapkaların yapımı sırasında ısıya maruz kalmak, cıva buharı açığa çıkararak işçilerin "Çılgın Şapkacı" hastalığına yakalanmasına neden oldu. Maruz kalanlar baş ağrısı, halsizlik ve titreme gibi fizyolojik semptomlar yaşadılar. Davranış değişiklikleri sinirlilik, utangaçlık ve zihinsel dengesizliği içeriyordu. İşçiler şapka yapma çalışmalarının bir sonucu olarak kelimenin tam anlamıyla çılgına döndüler.

KARANLIKTA PARLAYAN SAÇ VE MAKYAJ

1900'lerin ilk yarısında saatlerden losyonlara, rujlardan radyum içeren yüz pudrasına kadar her şey görüldü. Radyumun makyajda kullanılması 1900'lerin başında hem ABD'de hem de Batı Avrupa'da popüler hale geldi. Radyum içeren ürünlerin, bazen karanlıkta parıldadığı için kullanıcılara kelimenin tam anlamıyla parlak bir ten rengi verdiğine inanılıyordu. 1940'lı yıllara gelindiğinde radyum ateşi popülerliğini çoğunlukla kaybetmişti ancak bazı seramik ve camlar 1970'lere kadar bu maddeyi içermeye devam etti.

Neden Tehlikeliydi: Radyum, insan vücuduna ciddi zararlar verebilecek radyoaktif bir kimyasaldır. Radyum içeren ürünleri tüketen kadınlar için sonuçlar genellikle yıkıcıydı. Lezyonlar, anemi, kısırlık, kayıp dişler, çürümüş çene kemikleri, yüz tümörleri ve sonunda ölüm, radyasyon zehirlenmesi olan kişilerin yaşadığı yan etkilerdi.

LOTUS AYAKLARI

Ayak bağlama, diğer adıyla lotus ayakları, 8. yüzyıldan itibaren Çin'deki kadınlar arasında popülerdi. Ritüel, ayak parmaklarının kemiklerinin kırılmasını ve ayak parmaklarının ayağın altına kıvrılmasını içeriyordu. Ayaklar daha sonra sarılır ve bu pozisyonda iyileşmeye zorlanır, bu da onları ömür boyu deforme eder. Bu uygulamanın, kadınları kocalarının evinde yürüyemeyen veya herhangi bir iş yapamayan nesneler haline getirdikleri için daha çekici hale getirdiğine inanılıyordu. Atabildikleri küçük adımlar zarif ve kadınsı görülüyordu. Kırsal topluluklardaki bazı kültürler bugün hala bunu uyguluyor.

Neden Tehlikeliydi: İyi iyileşen kadınlar, ciddi hareket sorunları ve ömür boyu süren ağrılarla başa çıktı. Bazıları için, ayak parmaklarının ayak altında kırılması ve kuvvetli bir şekilde yuvarlanması, ciddi dolaşım sorunlarına neden oldu ve bu da ayak parmaklarına kan akışının kesilmesine neden oldu. Ayak parmakları daha sonra yavaş yavaş kararır ve çürür, sonunda düşer. Bu noktada kangren kolayca yerleşir ve ayağın geri kalanını yemeye başlar. Enfeksiyon kan dolaşımına yayıldıkça birçok kadın açık yaralarından kaynaklanan sepsis nedeniyle öldü.

KORSE

Korse , kullanıcının gövdesinin ve göğsünün etrafına yerleştirilen ve bel ve göğüs bölgesini güçlendirmek için sıkılan bir iç çamaşırıdır. 14. yüzyılın sonlarına kadar uzanan uzun bir geçmişi var ve Avrupa çapında kadınlar tarafından giyiliyor. Başlangıçta üst sınıfla ilişkilendirilmiş olsalar da, genellikle sınıftan bağımsız olarak kadın güzelliğini arttırdığı düşünülüyordu. Özellikle 1890'larda Batı Avrupa'da popüler ve tehlikeli hale geldiler.

Neden Tehlikeliydi: Korseler genellikle mümkün olduğu kadar sıkı bağlanıyordu ve bu da yeterince yemek yiyememeye veya nefes alamamaya neden oluyordu. Ayrıca iç organları parçalayabilir, kaburgaların kırılmasına, kalça ve omurganın yaralanmasına neden olabilirler. Uzun süreli kullanım, kullanıcının şeklini bozarak doğal olmayan ve acı veren vücut şekillerine neden oluyordu. Kadınlar, akciğer çökmesi, iç kanama, asfiksi ve bayılma nedeniyle düşme gibi korse ile ilişkili çeşitli nedenlerden öldü. Boğulan bir kadına yardım etmek genellikle çok zordu çünkü korselerin vücuda bağlanma şekli, giysinin giyilip çıkarılması sürecini aşırı derecede zaman alıcı hale getiriyordu.

KRAKOV

Crakows, AKA Poulaines, Polonya kökenli çok uzun sivri uçlu ayakkabılardı . Deri ayakkabılar 14. ve 15. yüzyıllarda zengin erkekler tarafından kullanılıyordu ve en uzunları kullanıcının ayak parmaklarının 5 inç ötesine kadar çıkabiliyordu. Yürüyebilmek için bazen ayakkabının uçlarını dizlere bağlamak için ince bir zincire ihtiyaç duyulurdu. Ayakkabılara Polonya'daki bir köyün adı verildi.

Neden Tehlikeli Oldular: Sivri uçlu ayakkabının sürekli kullanımı ayak kemiklerini birbirine doğru iterek hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına, yoğun ağrıya ve nihayetinde deformiteye neden oldu . Döneme ait iskelet kalıntıları, ayak başparmaklarının sapmasını ve ayaklardaki