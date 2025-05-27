Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzide Duran'ın eşi kim?

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'la eski manken Güzide Duran Fethiye'de birlikte eğlenip dans ederken görüldü. Yurttaşlar, Güzide Duran'ın kim olduğunu merak etti. Peki, Güzide Duran kimdir, kaç yaşında, nereli? Güzide Duran'n eşi kim?

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Televizyonlarının tanınmış yüzlerinden biri olan Duran, kariyerine podyumların aranan mankenlerinden biri olarak başladı ve sonrasında ekranlarda da kendini gösterdi.

Güzide Duran'ın profesyonel kariyeri, 1996 senesinde katıldığı "Best Model of Turkey" yarışmasında zirveye ulaşmasıyla ivme kazandı. Mankenlik alanında hızla yükselen Duran, hem Türkiye'nin hem de uluslararası arenada bilinen markaların tanıtım yüzü oldu. Özellikle Elle, Vogue ve GQ gibi prestijli dergilerde boy göstererek uluslararası alanda da tanınırlık elde etti. Moda dünyasının önemli merkezleri olan New York ve İstanbul'da çeşitli projelerde yer aldı.

GÜZİDE DURAN'IN ÖZEL HAYATI

Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. 16 yıldır evli olan ve Emir ile Selin adında iki çocukları bulunan ünlü çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Boşanma haberleriyle ilgili ilk açıklama Güzide Duran’dan geldi. Eski manken, iddiaları doğrulayarak, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" dedi.

GÜZİDE DURAN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan "Proje Moda" yarışmasında hem sunucu hem de jüri üyesi olarak görev alan Duran, geçmiş yıllarda "Yeşil Işık" (2002), "90-60-90" (2001) ve "Kurşun Asker" (2002) gibi çeşitli yapımlarda oyunculuk yeteneğini de sergilemişti.