Haber spikeri Şevval Şirin, yaşadığı tacizi sosyal medyada anlattı: "Bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?"

01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:48

Haber programı sunucusu Şevval Şirin, sosyal medya hesabından tacize uğradığı anları aktardı. Suadiye'de Marmaray’ın orada arkadaşını beklediğini ifade eden Kanal D hafta sonu haber sunucusu Şevval Şirin, o sırada yanına gelen bir kişinin kendisiyle tanışmaya çalıştığını belirtti.

Teklifi geri çeviren Şirin, ısrarlı tavrını devam ettiren kişiye aynı yanıtı verdiğinde hem küfür işitip hem de tehdit edildiğini aktardı.

Şirin, bir kadının herhangi bir saatte bile, sokakta tek başına güvende olamadığını vurguladı.

Şevval Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suadiye’de Marmaray’ın orada arkadaşımı beklerken bir adam geldi yanıma, 'Sizi çok beğendim tanışalım mı” dedi, reddedip tepki gösterdim. 'Niye böyle yapıyorsun beğendim seni diyorum' dedi, tekrar reddedilince küfür etmeye başladı. 'Seni bulacağım' deyip tehditler savurdu."

"Gayet normal bir saatte bile bir kadın sokakta tek başına güvende olamayacak mı bu ülkede?"

"BUNUN HAKKI OLDUĞU EMPOZE EDİLMİŞ"

Şirin'in paylaşımının ardından sosyal medyada söz konusu olaya tepkiler gecikmedi. Pek çok Twitter kullanıcısı, Şirin'e destek olurken, Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen kadına yönelik şiddet, taciz ve istismar olaylarına da isyan etti. Bu isimlerden ikisi, Prof. Dr. Bengi Başer ve Dr. Sevda Sarıkaya oldu.

Başer, Şirin'in maruz bırakıldığı tacize yönelik, "Kadına her tür tehdit, taciz, şiddet cezasız kaldıkça bu tipler cüret buluyor. Bu ülkede kadının adı siliniyor… Bizse izlemekle yetiniyoruz… Şimdilik!" ifadelerini kullanırken, Sarıkaya ise duruma bu sözlerle tepki gösterdi:

"Çünkü bunun hakkı olduğu empoze edilmiş. Bir erkek beğeniyorsa ve bunu bir kadına kibarca(!) söylüyorsa, ne hakla reddedilmek? Tamamen yaşanan coğrafyada biçilen toplumsal rollerle ilgili. Sebep olanlar huzur bulamasın."