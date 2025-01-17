Ayşe Barım'a yönelik iddiaları ile gündeme geldi! Jandae Perçem kimdir?

Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:30

Güncelleme: 17.01.2025 - 14:43

Jandae Perçem başrolünü Edis ile paylaştığı 'Alya' filmiyle ilgili yaşadığı süreci anlattı. Jandae Perçem sosyal meya hesabında yayımladığı videoda, Ayşe Barım'ın kendisini arayarak şarkıcı Edis'in "100 bin dolar vereyim filmi bana versinler" dediğini, bu teklifi kabul etmedikleri için filmin tanıtım ve PR çalışmalarının Ayşe Barım tarafından engellendiğini iddia etti.

JANDAE PERÇEM KİMDİR?

İzmir'de doğan Jandae Perçem henüz çocukken ABD'de yaşamaya başladı. Amerika'da oyunculuk eğitimi alan andae Perçem yaşamını ABD'de sürdürüyor. Yönetmen, yapımcı senaris ve oyuncu olan Jandae Perçem Entity Project ile dikkatleri üzerine çekti.

JANDAE PERÇEM'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Alya (Film 2020)

Blue Lake ( Film 2020)

Surprise ( Kısa Film 2019)

Entity Project (Film 2019)

Forgotten (Kısa Film 2014)

Her Şey Yolunda Merkez (TV Dizisi) (2013)

Aşk Kaç Beden Giyer (TV Dizisi) (2012)

ALYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Alya, gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu ediyor. Evlenmek üzere olan bir özel harekat ajanının hafızasını silinir. Karanlık bir hükümetin tasarılarının tuvali haline gelen ajan, kim olduğunu bulmak için mücadele eder. Yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan ajan, geçmişiyle ilgili sırları çözdükçe hem gerçek kimliğini hem de şok edici gerçekleri ortaya çıkarır.