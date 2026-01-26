Hadise, Ahmet Çakar’a açtığı davayı kazandı: Çakar’dan ‘özür’ paylaşımı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın şarkıcı Hadise’ye ‘cahil ve kezban’ dediği için açılan davada karar çıktı.

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Hadise’nin davasını kabul ederek, Ahmet Çakar’ı 50 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Ahmet Çakar’ın bu tazminatı, olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Hadise’ye ödemesine karar verdi.

Söz konusu kararın ardından Çakar, Hadise'den özür dilediği bir paylaşım yaptı.

Çakar şunları yazdı:

"Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hadise hanıma sarfettiğim sözlerden ötürü mahkeme tarafından hatalı bulundum. Yargı kararı doğrudur. Bazen eleştiri maksdını aşıyor. Hadise hanım hakkınızı helal edin . Sizden ve yakınlarınızdan özür diliyorum…"