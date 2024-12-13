Hadise ideal sevgili kriterlerini tarif etti: 'Aşırı yakışıklılığı geçelim'
Hadise, ideal sevgili kriterlerini açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Film izledikten sonra sohbet edemiyorsanız, bu bir ilişki değildir" ifadelerini kullandı.
Son dönemde Esas Oğlan dizisiyle oyunculuk performansı gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, bir ilişkide önem verdiği kriterleri açıkladı. Hadise, ideal bir sevgilide olması gereken özellikleri sıralarken, ilişkilerde destek ve iletişimin ön planda olduğunu vurguladı.
"YAKIŞIKLILIK BİR YERE KADAR"
Hadise, sevgilide fiziksel görünümden ziyade karakterin önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Aşırı yakışıklılığı geçelim. Uzun boylu olsun, saçı uzun olsun gibi kriterlerim yok. Yakışıklılık bir yere kadar. Günün sonunda o kişiyle bir film izledikten sonra film üzerine sohbet edemiyorsan bu bir ilişki değildir."
"SABIRLI VE KOMİK OLMALI"
İlişkide sabrın önemine dikkat çeken Hadise, partnerin mizahi yönünün kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi:
"Her anlamda sabırlı olması lazım. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı çünkü o beni de besliyor."
"SADAKAT VAZGEÇİLMEZDİR"
Sadakatin bir ilişki için temel kriter olduğunu belirten Hadise, bu konuda hassas olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Bir kadını beğenmek başka bir şeydir ama partnerini rahatsız edecek şekilde başka bir kadına bakmak bir 'red flag'dir. Tecrübeden konuşuyorum, bu yüzden bu konuda netim. Partnerin sorumluluk sahibi ve sadık olması çok önemli."
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