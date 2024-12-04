Servet kazanacak: Hadise, 2025 yılının ilk konserini o ülkede verecek

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:52

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:53

Ünlü şarkıcı Hadise, 2025 yılının ilk konserini gerçekleştirmek üzere, Mısır’ın sahil kenti Şarm El-Şeyh’te, 4 Ocak’ta sahne almaya hazırlanıyor.

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, konserle ilgili, “2025 yılının ilk büyük konserini Hadise ile gerçekleştireceğiz. Kızıldeniz’in büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek bu unutulmaz geceye, İstanbul’un yanı sıra, Antalya ve İzmir’den direkt uçuşlarla tüm misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

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Hadise, aynı zamanda KKTC’de de sahne alacak.

2024 yılında yaklaşık 100 konser veren ünlü şarkıcı, bu yıl 3 büyük reklamda da rol aldı.

KKTC’de sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı o konserden 10 milyon TL alacak. Konseri biter bitmez özel uçakla Kahire’de yeni yılın ilk konserini verecek olan ünlü şarkıcı bu konserden de 10 milyon TL kazanacak.