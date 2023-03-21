Hadise zorda.. Lüks eviyle başı derde girdi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 22:35

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 23:12

Şarkıcı Hadise uzun bir süredir gündemde değildi. Olaylı bir şekilde eşi Mehmet Dinçler'den boşanma kararı alan Hadise'nin başı yeni satın aldığı evle derde girdi.

Magazin basınında yer alan haberlere göre Hadise yeni aldığı eve bir türlü taşınamıyor. Ünlü şarkıcı Hadise, onca masraf yaptığı evine bir türlü yerleşemedi. Takvim'in haberine göre; Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra kendisine Yeniköy'de 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın almıştı.

Evin tadilat ve dekorasyonu için de belirli bir bütçe ayırmıştı. Fakat aradan geçen zamana rağmen Hadise, halen evine yerleşemedi.

Hadise'nin evine yerleşememe nedeni, yaşanan deprem felaketi ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış gösterildi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin tadilata ödemesi gereken fiyatın, 3'ten 5 milyon TL'ye çıktığı iddia ediliyor. Ünlü şarkıcı tadilatı için 3 milyon TL ayırmıştı.