Hadise'ye konserde büyük şok: Hayranı sahneye atladı, ne yapacağını bilemedi!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 13:39

Güncelleme: 19.02.2025 - 13:43

Hadise, Bursa'daki son konserinde korku dolu anlar yaşadı. Bir hayranı, güvenliği aşarak sahneye atladı ve Hadise'ye sarılmak istedi.

Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Hadise, korkudan çığlık attı.

KORKUDAN ÇIĞLIK ATTI

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şarkıcı Hadise, son konserlerinde korku dolu anlar yaşadı.

Bursa sahnesinde hayranı ünlü sanatçının üzerine atlayıp sarılmak isteyince ünlü şarkıcı çığlık attı.

HAYRANI SAHNEYE ATLADI

Hadise'nin bir hayranı güvenliği aşarak Hadise'nin sahnesine atladı ve şarkıcıya sarılmak istedi. Korkudan ne yapacağını bilemeyen ünlü şarkıcı çığlık attı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.