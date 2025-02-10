Hadise'den kıskançlık iddialarına fotoğraflı yanıt!
O Ses Türkiye 2025'in ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Yeni bölüme Melike Şahin damga vururken, Hadise'nin ünlü şarkıcıyı kıskandığı iddia edilmişti. Yorumların ardından Hadise'den paylaşım geldi.
Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen O Ses Türkiye, izleyicilerle buluştu. Bu sezon jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin yer alıyor.
Yarışmada ilk kez jüri üyeliği yapan Melike Şahin, programın ilk bölümünde bir şarkı seslendirdi. Seyircilerden büyük alkış alan performansın ardından, ekranlara Hadise’nin "Yok canım" dediği anlar yansıdı.
Bu görüntü, sosyal medyada kıskançlık iddialarını gündeme getirdi.
HADİSE'DEN SESSIZLİĞİ BOZAN PAYLAŞIM
Ortaya atılan iddialar sonrası Hadise, sosyal medya hesabından Melike Şahin ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "O sırada biz" notunu düştü. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, söylentilere karşı bir yanıt olarak yorumlandı.
Etiketler: #Hadise #Melike Şahin #O Ses Türkiye
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- Kartalkaya dosyasından gelen koku
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- Ehliyetler için yeni karar...
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt