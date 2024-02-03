Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası yeniden gündeme geldi: Sadık abi kimdir?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:16

Güncelleme: 03.02.2024 - 15:16

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevden affını istediğini söyleyerek istifa etti. Erkan'ın görevinden ayrılmasıyla TCMB Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Hafize Gaye Erkan'ın görevde bulunduğu dönemde yaptığı bir açıklama oldukça konuşulmuştu. Bunlardan biri Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajdı.

SADIK ABİ KİMDİR?



Hafize Gaye Erkan’ın, İstanbul’daki kira fiyatlarından şikâyetçi olması ve gıda fiyatları sorunlarına ilişkin açıklamaları Türkiye’nin gündemine otururken yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Erkan röportajda şu sözleri sarf etmişti:



“Sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var. Ayrıca kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz”

Aynı röportajda Erkan ekonomiyle ilgili yöneltilen bir soruya soruya verdiği cevapla 'Sadık abi'yi Türkiye gündemine oturtmuştu. Erkan’ın, fiyatlardaki artışları kaldığı dairenin apartman görevlisi “Sadık abi”ye sorduğunu söylemesi de tepki çekmişti.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan sık sık market ziyareti yaptığını, markette patates, kırmızı et ve süt fiyatlarına baktığını ifade etti. Erkan, “Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık abiye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli ‘Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak’ diyor” diye konuştu. Bazı sosyal medya kullanıcılarının “Sadık abi ekonomik duruma çok daha hâkim” mesajları dikkat çekti.











