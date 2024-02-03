Hafize Gaye Erkan en kısa görev yapan 2. MB başkanı oldu... Peki AKP döneminde TCMB'de kim, ne kadar görevde kalabildi?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 03.02.2024 - 11:55

İktidar partisinin kötü ekonomi yönetimi, AKP Genel Başkanı ve Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "önderliğinde" sürekli değişirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da dün gece saatlerinde yaptığı bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise Erkan’ın görevden alındığı yazıldı.

Erkan, istifa kararı ile AKP iktidarında yaklaşık 3,5 ay TCMB Başkanlığı yapan Naci Ağbal’ın ardından en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

AKP iktidarı döneminde göreve gelen Merkez Bankası başkanları ve görev süreleri sırasıyla şöyle:

Durmuş Yılmaz (2006-2011)

Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

Murat Çetinkaya (2016-2019)

Murat Uysal (2019-2020)

Naci Ağbal (7 Kasım 2020 - 20 Mart 2021)

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-2023)

Dr. Hafize Gaye Erkan (2022-2023)

Erkan'ın istifası ile birlikte, AKP iktidarı döneminde başkanlık koltuğuna oturan sekizinci isim Fatih Karahan oldu.