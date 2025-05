Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...





1. One Day – Bir Gün – (2011) – IMDb: 7

Mezuniyet gecesinde tanışan Emma ve Dexter, ertesi gün ikisi de kendi yollarına gideceklerinin farkındadır. Ancak birlikte geçirdikleri yalnızca bir günün ardından birbirlerini düşünmeden duramazlar. Yıllar geçtikçe Dex ve Em, bir zamanlar olmayı hayal ettikleri insanlardan çok farklı, ayrı hayatlar yaşamaya başlar. Ancak o ilk gece üzerlerine yapışan o özel şeyden vazgeçemeyen ikili arasında olağanüstü bir ilişki gelişir.





2. My Best Friend’s Wedding – En İyi Arkadaşım Evleniyor – (1997) – IMDb: 6.4

Julianne Potter ve Michael, eğer uzun süre kimseyle evlenemezlerse birbirleriyle evleneceklerine dair bir anlaşma yaparlar. Ancak Michael, Kimberly ile evlenmeye karar verince onu kıskanan ve aslında ona içten içe aşık olan Julianne, bu evlilik planını bozmak için işe koyulur. Evliliğe sadece 4 gün kalmıştır ve Julianne, onları ayırmak için elinden gelen herşeyi yapacaktır.





3. The War of the Roses (1989) - IMDb: 6.8

The War of the Roses boşanma aşamasındaki bir çifti konu alıyor. Evli çift, çetin bir boşanma savaşı verirken, birbirlerini evden kovmak için ise her türlü yöntemi denemeye başlar.





4. Sen Dünyaya Gelmeden (2012) - 7.3

Saraybosna’ya tanışan Gemma’nın hayatı Diego’ya aşık olmasıyla beklenmedik bir şekilde değişir. Bosna savaşı sırasında Diego hayatını kaybeder ve Gemma başka bir ülkeye yereşme kararı alır. Yıllar sonra savaş sona erdiğinde ise Gemma oğluyla birlikte Diego’nun öldüğü Bosna’ya dönüş yapar. Film, Gemma’nın aşkının peşinden savaşın ortasına giderken yaşadığı deneyimleri ve savaşın en acı gerçeklerini tecrübe eden Diego arasındaki tutkulu aşkı konu alıyor.





5. Vortex (Gaspar Noé, 2021)

Vortex, yaşlılık ve bunamadan mustarip sevgi dolu bir çiftin hayatının son günlerine odaklanıyor. Vortex'te Gaspar Noé, kendi ölümlülüğü üzerine de düşündüğü son derece kişisel bir pencereden bakıyor. Önce ölümle burun buruna gelmesine neden olan beyin kanaması geçirip, pandemide de Covid’e yakalanmasının ardından gerçekleştirdiği bu projeyi Gaspar Noé, kalplerini yitirmeden önce akıllarını yitiren insanlara adıyor.