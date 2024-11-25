Haftada 2 kez toplanıyor: Tarlada 35, markette 80 TL'ye satılıyor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:07

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:07

Mersin’de örtü altı tarım faaliyetleri, sonbahar sezonuyla birlikte hız kazandı. Ağustos ve eylül aylarında seralara dikilen salatalık fideleri, ekim ve kasım aylarında hasat edilmeye başlandı. Üreticiler, özellikle bu yıl fiyatların iyi olmasından memnun. Ancak tarladan çıkan salatalık ile tüketicinin ödediği fiyat arasındaki fark dikkat çekiyor.

TARLADA 35 MARKETTE 80 LİRA

Mersin'de, örtü altında yetiştirilen salatalıkların bahçeden çıkış fiyatı 30-35 TL bandında seyrediyor. Ancak bu ürünler, pazarlarda 50 TL'ye, marketlerde ise 60 ile 80 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üreticiler, aracılar nedeniyle tüketicinin daha yüksek fiyatlarla karşılaştığını belirtiyor.

10 YIL SONRA İLK KEZ BU KADAR KAZANDIRDI

Erdemli ilçesinde üretim yapan Ömer Çerçi, bu yıl fiyatların üreticiler açısından sevindirici olduğunu dile getirerek, "On yıldır salatalık üretiyoruz. İlk kez bu kadar kazanç elde ettik. Biz tarladan 30-35 TL'ye satıyoruz, ancak marketlerde bu fiyat 75-80 TL’ye çıkıyor. Ürünümüzün değer kazanması güzel ama aracılar bizden daha fazla kazanıyor" dedi.

SEZON 20 GÜN SONRA SONA ERECEK

Salatalık hasadı, havaların soğuması nedeniyle iki günde bir yapılmaya başlandı. Güzlük salatalık üretiminin yaklaşık 20 gün içinde sona ereceğini belirten üreticiler, ardından yeni ekim dönemi için hazırlıklara başlayacaklarını ifade etti.