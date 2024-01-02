Haftanın öne çıkan sanat gündemi

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:25

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:25

Tiyatro

Çankaya Sahne "Çılgın Dünya"

Kulis Sanat Tiyatrosu, seyircisine kahkaha dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor! 05 Ocak 2023 tarihinde Çankaya Sahne'de sahnelenecek olan "Çılgın Dünya"; deliler, delirenler ve deli durumuna düşenler arasındaki kargaşadan doğan bir komediye ev sahipliği yapacak. Ünlü yazar Lope De Vega'nın eseri, yönetmen İlham Yazar'ın kreatif dokunuşlarıyla hayat buluyor.

Hikâye, işlediği cinayetten aranan bir asilzadenin İspanya'nın en ünlü akıl hastanesine sığınmasıyla başlıyor. Ancak Don Floriano'nun beklentileri pek de gerçekleşmez ve kendini içinden çıkılmaz durumların içinde bulur. Bir yandan da hayatının aşkıyla karşılaşır ve olaylar iyice karışır. Oyun, birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı akıl hastanesindeki delilikle akıllılık arasındaki ince çizgiyi sorguluyor.

"Çılgın Dünya", Ortaçağ'ın yanı sıra günümüz toplumunun da çılgınlıklarını yansıtan eğlenceli bir sahneleme sunacak. Seyircileri, absürd komedisi ve zengin karakterleriyle güldürecek olan bu oyunu izlemek için 05 Ocak 2023'te Çankaya Sahne'de yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Trabzon DT “Kitaplar”

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Stuart M. Kaminsky'in yazdığı "Kitaplar" adlı oyunu sahneye taşıyor! Türkçe çevirisi Ekin Tunçay Turan'a, yönetmenliği ise Bilge Emin'e ait olan bu etkileyici oyun, 04, 05 ve 06 Ocak tarihlerinde, saat 20.00'de, Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.

Bir soyguncunun kitabevine gelmesiyle başlayan oyun, seyirciyi gizemli bir atmosferin içine sürüklüyor. Suç ve merak dolu bir hikâye anlatan "Kitaplar", Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Bu muazzam oyunu kaçırmamak ve gerilim dolu bir gece geçirmek istiyorsanız, 04, 05 ve 06 Ocak günlerinde saat 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde yerinizi ayırtmayı unutmayın! Trabzon Devlet Tiyatrosu, sanatseverleri “Kitapların” gizemli dünyasına davet ediyor.

Ankara DT “12 Öfkeli”

Reginald Rose'un ünlü eseri "12 Öfkeli", Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği bir başyapıt olarak 03, 04, 05 ve 06 Ocak tarihlerinde, saat 20.00'de, Akün Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak. Çevirmenliğini Ş. Necati Şahin'in, rejisörlüğünü M. Akif Yeşilkaya'nın üstlendiği bu oyun, seyircileri derin düşüncelere sürükleyecek.

Bir insanın "hayatı" söz konusu olduğunda, "beş" dakikada alınan bir karar ne kadar doğru olabilir? Eser, bir jüri odasındaki 12 jüri üyesinin bir cinayet davasındaki kararlarını sorguluyor. Her biri farklı arka plana sahip olan bu karakterlerin içsel çatışmaları ve olayın karmaşıklığı seyirciyi etkileyici bir gerilim atmosferine sokuyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun büyük bir titizlikle sahnelediği "12 Öfkeli", insan doğasının derinliklerine inerek izleyenlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor. Bu muazzam oyuna tanıklık etmek ve gerilim dolu anları yaşamak için 03, 04, 05 ve 06 Ocak günlerinde saat 20.00'de Akün Sahnesi'nde buluşalım!

Opera ve Bale

Samsun DOB / "Hisseli Harikalar Kumpanyası"

Samsun'un sanat sahnesine keyif dolu bir müzikal soluk getirecek olan "Hisseli Harikalar Kumpanyası" adlı tiyatro ve müzikal oyun, 08 Ocak Pazartesi akşamı, saat 20.00'de, Aydın Gün Salonu'nda seyircisiyle buluşacak. Anadolu'da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolistinin gazinoya transfer olmasıyla başlayan olaylar, izleyicilere hem komedi hem de müzik dolu bir deneyim yaşatacak.

Kumpanyanın yeni assolist arayışı ve bir köy ağasının bu yeni assoliste duyduğu ilgi, eğlenceli diyaloglar ve müzikal performanslarla harmanlanarak sahneye taşınıyor. Renkli karakterlerin canlandıracağı bu müzikal, seyircilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Müzikalde başrolü üstlenen yetenekli oyuncular, kahkaha tufanıyla birlikte seyirciyi sıcacık bir hikâyenin içine çekecek. "Hisseli Harikalar Kumpanyası", hem müzikseverleri hem de tiyatro tutkunlarını kendine çekmeye hazırlanıyor. Sanat ve müziğin eşsiz bir birleşimini sunacak olan bu etkinlik, 08 Ocak Pazartesi akşamı, saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek. "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ile dolu dolu bir müzikal deneyim yaşamak isteyenler şimdiden biletlerini alsınlar.

Konser

CSO Ada Ankara / Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası-Can Okan

Ankara'da müzikseverler için unutulmaz bir akşam kapıda! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 5 Ocak Cuma günü, saat 20.00'de, CSO Ada Ankara Ana Salon'da müthiş bir konserle izleyicileri ağırlayacak.

Gecenin başlangıcında, Ralph Vaughan Williams'ın 1938-1943 yılları arasında bestelediği 5. Senfoni, CSO izleyicisiyle buluşacak. Bestecinin 4. Senfonisindeki uyumsuzluk ve karmaşaya nazaran, 5. Senfoni'de daha uyumlu ve yumuşak bir armoni kullanmayı tercih ettiği belirtiliyor. Eser, İkinci Dünya Savaşı'nın kaotik atmosferinde adeta bir rahatlama seansı olarak algılanmış.

Konserin ikinci bölümünde ise ünlü Türk piyanist Fazıl Say'ın 5 numaralı senfonisi Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Sanatçının özgün eserlerinden biri olan bu senfoni, izleyicilere müzikal bir keşif vaat ediyor. Bu muazzam geceyi kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden temin edin ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın büyülü performansı eşliğinde müzik dolu bir akşamın keyfini çıkarın!

CSO Ada Ankara / Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu - Türkülerle Kerkük Gecesi

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Kerkük’ten Anadolu’ya uzanan köklü musiki mirasını eşsiz türkülerle buluşturmak için bir araya geliyor. 05 Ocak Cuma günü, saat 20.00'de, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleşecek bu özel konser, Ankaralı müzikseverleri unutulmaz bir geceye davet ediyor.

Turgay Coşkun'un şefliğinde yönetilecek olan bu müzikal şölen, birbirinden değerli solistleri Cengizhan Akar, Ertan Akay, Ertan Çıngı, Faik Doğukan Öztürk, Güner Kızılkaya, Hasan Öztürk, Mihriban Türkmen, Kağan Alptekin, Pelin Karakuş, Sena Yıkıcı ve Sıtkı Akın ile buluşturacak. Ayrıca, TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Ahmet Tuzlu ve Kerküklü Türkmen Sanatçı Osman Avcı gibi konuk sanatçılar da sahnede yer alarak unutulmaz Kerkük Havalarını seslendirecekler.

Konserde, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu'nun muhteşem dans gösterileri de geceye renk katacak. Katılımcıları, coşkulu türküler ve büyüleyici danslarla dolu bu özel geceye davet ediyoruz.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun "Türkülerle Kerkük Gecesi" adlı bu muhteşem konserini kaçırmayın! Unutulmaz duyguların ve müzik dolu anların sizi beklediği bu özel geceye şahit olmak için biletlerinizi şimdiden temin edebilirsiniz.

Sergi

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi / Ankara

“Kendine Not”

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Farklı disiplinlerde eserler üreten beş ünlü sanatçının katılımıyla gerçekleşen ‘‘5 Sanatçı 5 Sergi’’ projesinin üçüncüsü olan ‘‘Kendine Not!’’ sergisi, 06 Ocak 2024 tarihinde kapılarını sanatseverlere açacak. Serginin adı, izleyicilere yapılan kişisel bir çağrıyı yansıtıyor. ‘‘Kendine Not!’’ sergisi, her bir ziyaretçinin kendi deneyimini zihnine not almasını amaçlıyor. Bu büyüleyici sergide resim, heykel, dijital sanat ve fotoğraf alanlarındaki eserler, Merih Demirkol, Barış Varujan Kabalak, Kemal İçden, Raşit Altun ve Yonca Karakaş gibi beş değerli sanatçının sanat vizyonunu bir araya getiriyor.

Sergi, izleyicilere sadece sanat eserlerini izleme şansı tanımıyor, aynı zamanda kendi düşünce ve duygularını da not almalarını teşvik ediyor. ‘‘Kendine Not!’’ sergisinin amacı, izleyicilerin zihninde unutulmaz bir iz bırakarak, gelecekte referans olacak eserlere dönüşmesini sağlamak. 06 Ocak - 04 Şubat 2024 tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek olan sergi, şehrin kültür-sanat hayatını zenginleştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, önemli bir proje olan bu sergi kentin belleğine kaydedilip arşivlenerek, gelecek nesillere ışık tutacak bir miras olma özelliği taşıyor.

‘‘Kendine Not!’’ sergisi, sanat tutkunlarına kendi dünyalarında unutulmaz bir yolculuk fırsatı sunarken, şehir kültürüne katkı sağlayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Sanatseverleri, bu muazzam buluşmayı kaçırmamak için 06 Ocak'ta başlayacak sergiyi takvimlerine şimdiden işaretlemeye davet ediyoruz.

Galeri Soyut / Ankara

"Yolcular"– Binnur Yücebaş Ruocco

Sanatçı, eserleri aracılığıyla izleyicilere kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkma çağrısında bulunuyor. "Yolcular" adını taşıyan sergi, Ginkgo Ağacı'nın simgesel anlamı etrafında şekilleniyor. Yeni güne başlarken kendini tamamlamanın, bilinmeyen sokaklarda dolaşırken duvarlara dokunmanın, kendi sesini bulmanın samimiyeti gibi temalar, Yücebaş Ruocco'nun eserlerinde ön plana çıkıyor.

Sanatçının bakış açısı, hayatın karmaşasından uzaklaşmanın, sorulara cevap bulmanın ve değişimin bir yolculukla mümkün olduğunu vurguluyor. Eserlerinde kullanılan semboller ve renkler, izleyicilere sadece sanatsal bir deneyim sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi iç dünyalarında keşfe çıkma cesareti veriyor. Binnur Yücebaş Ruocco'nun "Yolcular" adlı sergisi, 5 – 23 Ocak tarihleri arasında Galeri Soyut / Çankaya A Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Sergiyi gezen izleyiciler, sanatçının içsel yolculuğuna tanıklık ederek, kendi düşünsel keşiflerine ilham bulabilirler.

Pera Müzesi / İstanbul

"Tam Yerinden: İstanbul'a Panoramik Bakışın Tarihi"

Sergi, İstanbul'un tarihini panoramik resim ve fotoğraflar aracılığıyla yeni perspektiflerle değerlendirmeyi hedefler. Serginin odak noktası, "panorama" formunun geçmişini eleştirel bir çerçevede inceleyerek, bu görüntülerin üretim ve tüketimindeki karmaşık ilişkileri, farklı boyutları ve bağlamları ele alır.

Sergide, daha önce hiç teşhir edilmemiş ve yayımlanmamış bir erken on dokuzuncu yüzyıl panoraması ilk kez görücüye çıkıyor. Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertson gibi İstanbul'a panoramik bakan sanatçıların eserlerinin nitelikli örnekleri sergilenirken, panoramik bakışın yangın felaketlerinden sanayileşmeye kadar İstanbul tarihindeki çeşitli unsurları belgeleme şekli de ele alınıyor. Sergi, panoramik bakışın tarihini on dokuzuncu yüzyıldan günümüze uzanan geniş bir perspektiften ele alarak, İstanbul'un bu süreçteki konumunu detaylı bir şekilde inceliyor. Osmanlı dünyasında ve Avrupa'da bu temsil biçiminin dolaşımını resim, baskı, fotoğraf, efemera ve arşiv belgeleri aracılığıyla gösterirken, farklı mecralar arasındaki diyaloglara da odaklanıyor.

Serginin küratörlüğünü Çiğdem Kafescioğlu, K. Mehmet Kentel ve M. Baha Tanman üstlenmiştir. Sergi, panoramik imgeler çerçevesinden kent, mimarlık, sanat, fotoğraf ve modern tüketim tarihlerini ele alan makaleleri içeren kapsamlı bir katalog ile birlikte sunulmaktadır. Bu katalog, ziyaretçilere serginin derinliklerine dalmak ve panoramik bakışın zengin geçmişini daha iyi anlamak için rehberlik eder.

Kitap

Bir Mavi Perdelik Zaman / Yasemin Uzun

Trabzon’un yazarları Trabzon’u anlatıyor.

Trabzon, Karadeniz’in en güzel ve en renkli kentlerinden biri. Tarihi, coğrafyası, denizi, kültürü, insanı ve daha birçok özelliğiyle Trabzon, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Peki, Trabzon’u en iyi kim anlatabilir? Elbette, Trabzon’da doğan, büyüyen, yaşayan veya Trabzon’a gönül veren yazarlar. Heyamola Yayınları, Trabzon’un yazarlarına bir çağrıda bulundu ve kentin çeşitli semtlerini kaleme almalarını istedi. Böylece, “Trabzon’dur Yolumuz” adlı bir kitap dizisi ortaya çıktı. Dizide, Trabzon’un 22 semti, 22 yazar tarafından anlatılıyor. Her bir kitap, yazarın kendi yaşamından, anılarından, gözlemlerinden ve duygularından yola çıkarak, semtin tarihini, coğrafyasını, sosyal hayatını, değişimini, folklorunu, yeme içme kültürünü, eğlence hayatını ve daha birçok özelliğini yansıtıyor.

Dizinin 26. kitabı olan “Bir Mavi Perdelik Zaman”, uzun yıllar Sürmene’de yaşamış ve öğretmenlik yapmış olan yazar Yasemin Uzun tarafından yazıldı. Uzun, kitabında, Sürmene’nin doğal güzelliklerini, denizini, insanlarını, atmosferini, unutulan değerlerini ve Tekne adlı bir mahallenin sızan anılarını anlatıyor. “Trabzon’dur Yolumuz” dizisi, hem Trabzon’u tanımak isteyenler hem de Trabzon’u özleyenler için bir başucu kaynağı niteliğinde. Dizi, aynı zamanda, Trabzon’un son elli yılına tanıklık ediyor ve yazarlarının kente kolektif bir armağanı oluyor.