Hakan Altun'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Geçtiğimiz aylarda damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Hakan Altun, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Hakan Altun, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Altun, "İyiyim, her şey yolunda. İlaç tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"ZORLANIYORUM"
Bodrum-İstanbul arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, "Zorlanıyorum, çekimler İstanbul'da olduğu için hafta içi burada olmak durumunda kalıyorum, gerçi 15 gün önce bir boşluğumuz vardı Bodrum'daydım" diye konuştu.
"PARASINI BİLE ALMIYORLAR"
Yılbaşını Ankara'da gireceğini söyleyen Altun, aldığı astronomik sahne fiyatı hatırlatılınca, "Ben parayı konuşmuyorum, sadece şarkı söylüyorum. Mesela döner yiyoruz onun parasını bile almıyorlar" diyerek espri yaptı.
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