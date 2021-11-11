Ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan yaşamını yitirdi
Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydiren ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konan Türkiye’nin başarılı moda tasarımcılarından olan Bahar Korçan'dan üzen haber geldi.
Sinema filmlerine ve televizyon dizilerine kostüm tasarımcılığı da yapan usta moda tasarımcısı Bahar Korçan (57), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BAHAR KORÇAN KİMDİR?
Bahar Korçan, 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.
1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi.
O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.
Moda Tasarımcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı.
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