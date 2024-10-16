Hakan Hatipoğlu, hayatını kaybeden Hasan Yalnızoğlu'yla duygulandıran anısını paylaştı
Survivor maceralarının çoğunu Hasan Yalnızoğlu'yla beraber yaşayan Hakan Hatipoğlu, X hesabından Hasan'la ilgili duygulandıran bir anısını paylaşarak veda etti.
"Survivor" ve "Anadolu Ateşi" ile geniş kitleler tarafından tanınan Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.
Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yalnızoğlu, 7 yaşında bir kız çocuğu babasıydı.
SEVENLERİ VEDA ETTİ
Başta Acun Ilıcalı olmak üzere Survivor'la tanıdığı isimler sosyal medya hesaplarından Hasan'ı anarken beraber yarıştığı Hakan Hatipoğlu'nun vedası duygulandırdı.
SURVİVOR HAKAN, ANISINI PAYLAŞTI
2015 yılındaki All Star'da beraber yarışan Hakan ve Hasan o dönem yaşadıkları tartışmalarla gündem olmuşlardı.
X hesabından Hasan'a veda eden Hakan Hatipoğlu, Hasan'ın annesinin cenazesinde konuştuklarını paylaştı.
İşte Hakan Hatipoğlu'nun Hasan Yalnızoğlu'na vedası:
Etiketler: #hasan yalnızoğlu #Hakan Hatipoğlu
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