Hakan Peker'den 'belediye başkanı adayı olacak mı?' sorusuna yanıt: 'Kısmet diyelim şimdilik'
Ünlü şarkıcı Hakan Peker, sosyal medya hesabından "yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyacak" iddialarına yanıt verdi.
Şarkıcı Hakan Peker'in 2024 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.
Hakan Peker, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Peker'in söz konusu açıklaması şöyle:
"Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!"
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