Hakan Peker'den 'belediye başkanı adayı olacak mı?' sorusuna yanıt: 'Kısmet diyelim şimdilik'

Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:06

Güncelleme: 04.08.2023 - 16:07

Şarkıcı Hakan Peker'in 2024 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.

Hakan Peker, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Peker'in söz konusu açıklaması şöyle:

"Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!"