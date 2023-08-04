Hakan Peker'den 'belediye başkanı adayı olacak mı?' sorusuna yanıt: 'Kısmet diyelim şimdilik'

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, sosyal medya hesabından "yerel seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koyacak" iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:06
Hakan Peker'den 'belediye başkanı adayı olacak mı?' sorusuna yanıt: 'Kısmet diyelim şimdilik'
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Şarkıcı Hakan Peker'in 2024 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.

Hakan Peker, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Peker'in söz konusu açıklaması şöyle:

"Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yılar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik... O zaman ateşini yola bana!"


Hakan Peker yerel seçim

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