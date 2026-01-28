Kalp krizi geçiren şarkıcı Hakan Taşıyan Ankara’da hastaneye kaldırıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Taşıyan’a her türlü desteğin verilmesi için talimat verdiği iddia edildi. Peki, Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl?
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
Hakan Taşıyan 1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğmuş, Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur.
Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.
1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.
Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.
OYUNCULUK HAYATI
1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.
2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.
HAKAN TAŞIYAN'NIN ALBÜMLERİ
1996 Hesabım Bitmedi
1997 Sensiz İki Gün
1998 Gözün Sevem
1999 A Canım Kıymetini Bilemedim
200 0Güz Gülleri
2002 Mor Hicranlar
2003 Hakan Taşıyan
2004 Türkülerle
2005 Mutluluk Yağmuru
2006 Ya Sen Ya Hiç
2012 Gitme Gülüm
2018 Sessiz Sedasız Dönüş
2019 Ben Küskünüm Feleğe
2020 Aramadın
OYNADIĞI FİLMLER
1998 Hesabım Bitmedi
2001 Güz Gülleri
2015 Kardeş payı