Kalp krizi geçiren şarkıcı Hakan Taşıyan Ankara’da hastaneye kaldırıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Taşıyan’a her türlü desteğin verilmesi için talimat verdiği iddia edildi. Peki, Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl?

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan 1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğmuş, Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncudur.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

OYUNCULUK HAYATI

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

HAKAN TAŞIYAN'NIN ALBÜMLERİ

1996 Hesabım Bitmedi

1997 Sensiz İki Gün

1998 Gözün Sevem

1999 A Canım Kıymetini Bilemedim

200 0Güz Gülleri

2002 Mor Hicranlar

2003 Hakan Taşıyan

2004 Türkülerle

2005 Mutluluk Yağmuru

2006 Ya Sen Ya Hiç

2012 Gitme Gülüm

2018 Sessiz Sedasız Dönüş

2019 Ben Küskünüm Feleğe

2020 Aramadın

OYNADIĞI FİLMLER

1998 Hesabım Bitmedi

2001 Güz Gülleri

2015 Kardeş payı