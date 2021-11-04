Hakan Taşıyan: Tekrar hayata döndüm
Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan, katıldığı organ bağışı farkındalık etkinliğinde, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım" dedi.
Ankara Şehir Hastanesi'nde '3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası' nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, geçen yıl hastanede karaciğer ile böbrek nakli olan ve 7 ay süren tedavisinin ardından yaklaşık 5 ay önce taburcu edilen şarkıcı Hakan Taşıyan da katıldı.
BİR ORGAN BİR HAYATTIR
Taşıyan, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var" diye konuştu.
"HERKESİ ORGANLARINI BAĞIŞLAMAYA DAVET EDİYORUM"
Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise, Hakan Taşıyan'ın nakil sürecini anlatarak, "Hakan bey yaklaşık 1 buçuk yıl önce geldi. Geldiğinde hem karaciğerinde hem de böbreğinde problem vardı. Hem karaciğer hem de böbrek nakli yapma kararı aldık. Bir akşam İzmir'den karaciğer çıktı ve devletimizin sağladığı imkanla uçak ile oraya gidilerek karaciğer alındı. Daha sonra kendisine karaciğer nakli yaptık. Beş gün sonra da kız kardeşinden böbrek nakli gerçekleştirildi. Nakil üzerinden yaklaşık 9 ay geçti, şu anda bir delikanlı gibi karşımızda ve sahnelere döneceği günü bekliyoruz. Organ nakli candan cana yapılan bir sadakadır. Bunu unutmamak lazım. O nedenle organ bağış haftasında herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insan yaklaşık 9 kişiye hayat vermektedir. Lütfen organlarınızı bağışlayın. Herkes yakınına sarılabilsin" dedi.
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