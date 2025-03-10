Halil Sezai ekranlara geri dönüyor: 'İncir Reçeli 3' geliyor!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:37

Güncelleme: 10.03.2025 - 15:37

Vizyona girdiği dönemde büyük yankı uyandıran İncir Reçeli serisinin üçüncü filmi için hazırlıklar başladı.

İlk filmi 14 yıl önce izleyiciyle buluşan serinin yeni halkasında, yönetmen ve senarist koltuğunda yine Aytaç Ağırlar oturacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol karakteri Metin’e ise Halil Sezai Paracıkoğlu bir kez daha hayat verecek.

Yapımcılığını Sev Yapım’dan Alper Aydın’ın üstlendiği İncir Reçeli 3, gelecek ay sete çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu seçimi devam ederken, filmin dramatik ve etkileyici hikâyesiyle izleyicilere duygusal anlar yaşatması bekleniyor.

2011 yılında vizyona giren ilk İncir Reçeli filmi, izleyicileri derinden etkileyerek büyük ilgi görmüş, Halil Sezai’nin filmde seslendirdiği İsyan şarkısı Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Serinin ikinci filmi ise 2014 yılında seyirciyle buluşmuştu. Üçüncü film de yine duygu yüklü sahneleriyle sinemaseverleri etkilemeye hazırlanıyor.