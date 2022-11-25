Halil Sezai’ye hakaret suçundan hapis cezası: “Kararı kabul etmiyoruz, istinafa gideceğiz”

25 Kasım 2022 Cuma, 01:00

İstanbul Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde, komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası alan oyuncu ve şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, 18 Temmuz 2021 tarihindeki konserinde söylediği sözleri nedeniyle 'alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Paracıkoğlu’na ‘alenen hakaret’ suçundan 4 ay 25 gün hapis cezası verdi.

"BEYANI DIŞINDA BİR DELİL YOK"

Duruşmanın ardından, Cumhuriyet’e konuşan Halil Sezai Paracıkoğlu’nun avukatı Ahmet Gürel, "Müvekkilim hiçbir surette müştekiye hakaret etme kastı taşımadan yalnızca seyircileri ile sohbet etmiş, müştekinin iyi bir insan olmadığını dile getirmiştir. Nitekim dosya kapsamında da müvekkilimin atılı suçu işlediğine dair ve söz konusu video içeriğine ilişkin, kendi samimi beyanı dışında herhangi bir delil yoktur. Ancak mahkemece bu hususlarda hiçbir değerlendirmede bulunulmadan hapis cezası verilmiştir. Söz konusu kararı hiçbir surette kabul etmiyoruz, istinaf kanun yoluna başvuracağız" ifadelerini kullandı.

HALİL SEZAİ: "BU KİŞİYİ ARAŞTIRIN LÜTFEN"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Halil Sezai, "1 sene önce konserde bir konuşmamdan dolayı 'hakaret' davası açıldı. Biz bu durumlara alıştık. Çünkü bir şiir yazıyorum 'Yok beni tehdit etti'. Klip çekiyorum 'Beni öldürmeye teşebbüs etti'. Bir şarkı sözü paylaşıyorum dava oluyor. Gelip gidiyoruz işte. Aslında çok fazla şey söylemek isterim ama bana yasak var, söyleyemiyorum. Araştırmanızı öneririm. Bu insan kimdir. Normal şartlarda basit alelade bir komşu olarak bahsedilen bu İranlı iş adamının kimlerle çalıştığı, aile hayatını, nasıl bir insan olduğu, aslında ne kadar yansıtıldığı, tam tersi bir insan olduğunu araştırın lütfen. Ben zamanı geldiğinde açıklayacağım zaten" dedi.

Halil Sezai karara tepki gösterirken davalık olduğu komşusu Hüseyin Meriç'in bahçedeki baltalı görüntülerini hatırlattı.