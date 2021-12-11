Halit Akçatepe ve Münir Özkul'un heykellerine kızlarından tepki

11 Aralık 2021 Cumartesi, 10:04

Hababam Sınıfı efsanesinin usta oyuncuları Münir Özkul ve Halit Akçatepe'nin anısına usta oyuncuların heykelleri yapılmıştı. 'Magazin Masası' programına telefonla bağlanan usta oyuncuların kızları babalarının heykellerine tepki gösterdi

Özkul'un kızı Güner Özkul babasının heykeliyle ilgili 'Heykelleri çok özensiz buldum, babamla ilgisi yok. 'Kel Mahmut' kel bile değil' ifadelerini kullandı.

Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ise heykelle ilgili 'Bunu yapan heykel traş filan olamaz, bu müze tam bir hayal kırıklığı' dedi.

Babasının eşyalarının kendisinde olduğunu söyleyen Ebru Akçatepe, 'Elimde babamın giysileri, yazıları, anıları var. Bunlardan müze yapılabilir. Bu onlara olan saygıyı gösterir' diye konuştu.



