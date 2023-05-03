Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'da oy kullandı

Bir süredir Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç oy kullandı. Korel, oy kullandıktan sonra eşiyle fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:34
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'da oy kullandı
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Bir süre önce Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşen oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Londra'da oy kullandı. 

Oy kullandıktan sonra sosyal medya hesabından Halit Ergenç ile fotoğrafını paylaşan Bergüzar Korel, "Oyumuzu kullandık" dedi.

 


Halit Ergenç Bergüzar Korel Seçim

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