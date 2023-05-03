Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'da oy kullandı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:34

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:49

Bir süre önce Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşen oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Londra'da oy kullandı.

Oy kullandıktan sonra sosyal medya hesabından Halit Ergenç ile fotoğrafını paylaşan Bergüzar Korel, "Oyumuzu kullandık" dedi.