Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in şakalaşması gündem oldu

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç ile bir kafede otururken yaptığı esprili sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:25
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Ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti 3 çocuğunun eğitimi için İngiltere'ye taşınma kararı almışlardı.

Sadece iş için İstanbul’a gelen çiftten Korel, Londra’da bir kafede otururken eşi Halit Ergenç’e “Kaç kere gidip geldin İstanbul Londra arası?” diye sordu. Korel, Ergenç'in cevabını görüntüleyerek sosyal medya hesanından paylaştı.

"PİLOT OLMAYI DÜŞÜNÜYOR..."

Ünlü aktör, Korel’e “Gidiş dönüş sayarsam 46…. Yani bu aralıktan aralığa… Hâlâ gidip gelmekteyim sürekli…” dedi. Bunun üzerine Bergüzar Korel “Yılda 46 kez uçağa bindiği için pilot olmayı düşünüyor” esprisini yaptı.



Halit Ergenç Bergüzar Korel

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