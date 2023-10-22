Halit Ergenç'ten iddialı bir dizi projesi geliyor: Netflix'in dram komedisinde oynayacak

Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:31

Güncelleme: 22.10.2023 - 09:31

Halit Ergenç son olarak MedYapım‘ın Disney Plus için çektiği "Ten" (Skin) adlı dizide Songül Öden ve Melis Sezen‘le başrolü oynamış ancak Disney tüm dünyada yerli içerik alımını durdurunca dizi seyirciyle buluşamamıştı.



Ünlü oyuncu Halit Ergenç, yeni projesi için Netflix ile anlaştı. "Adsız Aşıklar" adını taşıyan dizi, Umur Turagay'ın yönetmenliğinde olacak ve senaryosunu Başar Başararan yazacak.

Dizinin yapımını "Cumartesi Film" üstlenecek. "Adsız Aşıklar" 8 bölümden oluşacak ve aşk temasını işleyen bir dram komediyi seyirciye aktaracak. Dizinin çekimleri İstanbul'da yapılacak, ve çekimlere Aralık sonu ya da Ocak başında başlanması planlanıyor. Halit Ergenç'in partneri ise henüz belirlenmemiş durumda. Bu projenin merakla beklenen ayrıntıları şu anda netlik kazanmayı bekliyor.

