Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzünde muhteşem görsel şölenler yaratan tutulmalardan biri daha yolda! 'Halkalı Güneş tutulması' olarak adlandırılan tutulma 7 dakikayı aşkın bir sürede gerçekleşecek. Peki, Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 14:21

Bu sene, Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesiyle çarpıcı bir 'ateş çemberi' etkisi yaratan 'halkalı Güneş tutulması' gerçekleşecek. Peki, Halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.

NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.


Etiketler: #güneş tutulması #halkalı güneş tutulması

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