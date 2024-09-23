Yayınlanma: 23.09.2024 - 11:51

Güncelleme: 23.09.2024 - 11:51

Pastırma sıcakları, ekim ayının sonlarından kasım ayının ortalarına kadar süren, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık artışlarıyla kendini gösteren doğal bir olaydır. Özellikle serin geçen Eylül ayının ardından, yurttaşlar yaklaşan pastırma yazıyla birlikte sıcaklıkların yeniden yükseleceğini düşünerek bu dönemi merakla beklemektedir. Peki, pastırma yazı nedir, ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar...

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, sonbaharın sonlarına doğru yaşanan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden geçici bir sıcak hava dönemidir. Bu doğa olayı genellikle ekim ayının sonlarından kasım ayının ortalarına kadar etkili olur ve birkaç gün ile iki hafta arasında sürebilir. Pastırma sıcakları, özellikle serin ve yağışlı sonbahar günlerinin ardından birden yükselen sıcaklıklarla kendini gösterir. Türkiye’de pastırma yazı, adını bu dönemde hava koşullarının uygun olması nedeniyle pastırma yapımının yaygınlaşmasından almıştır.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yılın ekim sonu veya kasım başında kendini göstermeye başlayan pastırma yazı, kesin bir tarih vermek zor olsa da, hava sıcaklıklarının ani artışıyla fark edilir hale gelir. Mevsimsel geçiş dönemlerinde, özellikle eylül ayındaki serinlikten sonra pastırma yazının gelip gelmeyeceği merak konusu olur. 2024 yılında da benzer bir döngü beklenmekte olup, pastırma sıcaklarının ekim ayının son haftasında başlayabileceği tahmin edilmektedir.

PASTIRMA SICAKLIKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma sıcakları, birkaç günden yaklaşık iki haftaya kadar sürebilen bir hava olayıdır. Ancak bu süre, bölgesel iklim koşullarına ve hava sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcaklarının süresi ve şiddeti, her yıl farklılık gösterse de, genellikle kasım ayının ortalarına kadar etkisini sürdürür. Bu dönemin sonunda ise kışın sert yüzü kendini göstermeye başlar ve soğuk hava dalgaları yavaş yavaş etkisini artırır.

PASTIRMA YAZININ ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ NELERDİR?

Pastırma sıcakları, günlük hayatı olumlu etkileyen bir hava olayıdır. Kış hazırlıkları için son bir fırsat olarak değerlendirilen bu dönemde, dış mekan aktiviteleri artar ve tarım sektöründe hasat süreçleri devam eder. Aynı zamanda, kıyafet geçişlerinin yaşandığı bu dönemde insanlar daha ince giyinmeye başlar ve güneşli havanın tadını çıkarır. Ancak bu geçici sıcaklık artışına rağmen kışın yaklaştığı unutulmamalı ve ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmalıdır.