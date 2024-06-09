Yayınlanma: 09.06.2024 - 11:28

Güncelleme: 09.06.2024 - 11:28

Aziz Yıldırım ile Ali Koç başkanlık seçimleri sebebiyle Habertürk TV canlı yayınına çıktı. Aziz Yıldırım canlı yayında Ali Koç’a Hallacı Mansur ile ilgili bir atıfta bulundu. Peki, Hallacı Mansur kimdir? Hallacı Mansur'un hayatı...

HALLACI MANSUR KİMDİR?

Hallacı Mansur en bilinen mutasavvuflardan biri olarak kabul edilmiş ve döneminde söylediği sözler tam olarak anlaşılamadığı için idam edilmiş bir tasavvuf insanıdır. Hallacı Mansur Allahu Tealanın varlığının her yerde yansıması olduğunu ve her şeyde ondan zerre bulunduğu konusunda fikirlerde bulunmuş ve kişinin gerçek şekilde kendi nefsinden kurulduğunda nefsinin isteklerini göz ardı ettiğinde ise Allahu Tealanın o kişide yansımalarının olması konularında düşünceler ortaya koymuştur. Hallacı Mansur dönemin inanç ve ibadet konularında gerçeği arayarak sorular sormuş ve tasavvuf konularını yakın bulmuş bir bilge olarak bilinmektedir.

HALLACI MANSUR HİKAYESİ NEDİR?

Hallacı Mansur enel hak kelimelerini kullanan ve tercüme olarak ben hakkım anlamına gelen sözler derinliğine bakılmadan açıklandığı için idam edilen bir kişidir. Hallacı Mansur ben hakkım diyerek Allahu Tealanın kişinin imanı derecesinde kalbine zuhur etmesinden bahsetmektedir.

Hallacı Mansur döneminde şirk işleyen bir kişi olduğu düşüncesiyle dışlanmakla kalmayıp idam edilmiştir.

HALLACI MANSUR KİTAPLARI

Tavsin

Divan

Ta’Sînû’l Ezel ve’l-Cevherû’l-Ekber ve’ş-Şeceretû’n-Nûr’iyye