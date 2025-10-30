Halloween nedir? 2025 Cadılar Bayramı ne zaman?

Her yıl Ekim ayının sonunda tüm dünyada kutlanan Cadılar Bayramı, korku temalı süslemeleri, yaratıcı kostümleri ve eğlenceli atmosferiyle hem çocukların hem yetişkinlerin en sevdiği etkinliklerden biri haline geldi. Peki Cadılar Bayramı 2025’te ne zaman kutlanacak ve bu özel günün kökeni nedir?

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) 2025 NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı, takvimde sabit bir tarihe sahiptir ve her yıl aynı gün yani 31 Ekim’de kutlanır. 2025 yılında 31 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesi, kutlamaların hafta sonu (1-2 Kasım) boyunca süreceği anlamına geliyor. Bu durum, özellikle yetişkinler için temalı kostüm partileri ve büyük sosyal etkinlikler düzenlenmesi için ideal bir zaman dilimi yaratıyor.

CADILAR BAYRAMI (HALLOWEEN) NEDİR, KÖKENİ NEREDEN GELİYOR?

Cadılar Bayramı'nın kökeni, M.Ö. 4000'li yıllara dayanan antik Britanya ve İrlanda'daki Keltlerin kutladığı Samhain (Sah-win) festivaline dayanır. Eski İrlandaca'da "yazın sonu" anlamına gelen Samhain, Keltler için yılın sonu ve yeni yılın başlangıcıydı. Keltler, bu gecede ölülerin ruhlarının dünyaya geri döndüğüne, doğaüstü varlıkların ortalıkta dolaştığına inanırlardı. Kötü ruhları korkutmak ve kendilerini onlardan gizlemek için insanlar hayvan postlarından yapılmış kostümler ve maskeler takarlardı. Ayrıca, evlerini aydınlatmak ve ruhları uzak tutmak için balkabağı (başlangıçta şalgam) fenerleri oymak da bu dönemden kalma bir gelenektir.