Haluk Levent bağışını sosyal medya hesabından duyurdu: TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 08:41

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 08:45

Deprem bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren AHBAP Derneği, iktidar çevresinin hedefinde. Depremin ardından bir yandan yardımları koordine ederken bir yandan da topladığı bağış miktarı 1 milyar TL'yi aşan ve hedef gösterilen AHBAP'ın başkanı Haluk Levent, televizyon kanallarının ortak yayınıyla başlatılan kampanyaya da bireysel bağış yaptı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda "TV ye bağlanmak istedim ama olmadı" diyen Levent "Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin ? bağış açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

TV ye bağlanmak istedim ama olmadı.

Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma.

Onlara selam olsun.

Ben de 500 bin ? bağış açıklıyorum. — Haluk Levent (@haluklevent) February 15, 2023

Yardım çalışmaları nedeniyle hedef gösterilen bir diğer isim olan Oğuzhan Uğur da sahibi olduğu Babala TV adına kampanyaya 500 bin TL bağışladığını duyurdu.

Uğur Twitter'dan "Yoğunluktan sanırım, biz de bağlanamadık ama dostlarımız oradaydı. Sayelerinde ulaşabildim ve Türkiye Tek Yürek kampanyasına ekibim adına 500bin ? bağışladım. Bir damla su olsun" paylaşımı yaptı.