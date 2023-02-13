Haluk Levent 'En yakın şehirlerden acil' diyerek çağrı yaptı: '10 bin yatak satın alacağız'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:01

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:01

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Levent, "Hatay’a en yakın yerde üretim yapan yatak firma temsilcileri 10 bin yatak satın alacağız hem de bugün. Bu tweet'in altında buluşalım. Dediğim gibi en yakın şehirlerden acil" dedi.