Haluk Levent enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin ismini koydu
Haluk Levent, AHBAP çadır kentinde kalan ve enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğe "Mavi" ismini koydu.
Deprem bölgesinde depremzedelere yardım eden AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bir bebeğe isim verdi.
Levent, bebeğin fotoğrafını paylaşırken şu ifadeleri kullandı:
"10 günlük bebek. Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar. 'Abi daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını 'Mavi' koydum."
10 günlük bebek.— Haluk Levent (@haluklevent) February 16, 2023
?Enkazdan çıkarıldılar.
Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar.
“Abi daha isim koymamıştık sen koy adını” dediler.
Adını “mavi” koydum.?? pic.twitter.com/dD8xmOnkcl
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