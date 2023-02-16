Haluk Levent enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin ismini koydu

Haluk Levent, AHBAP çadır kentinde kalan ve enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğe "Mavi" ismini koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:40
Haluk Levent enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin ismini koydu
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 Deprem bölgesinde depremzedelere yardım eden AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bir bebeğe isim verdi.

Levent, bebeğin fotoğrafını paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"10 günlük bebek. Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar. 'Abi daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını 'Mavi' koydum."

 


Haluk Levent AHBAP deprem

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