Haluk Levent enkazdan kurtarılan 10 günlük bebeğin ismini koydu

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:40

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 14:40

Deprem bölgesinde depremzedelere yardım eden AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, enkazdan kurtarılan 10 günlük bir bebeğe isim verdi.

Levent, bebeğin fotoğrafını paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"10 günlük bebek. Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar. 'Abi daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını 'Mavi' koydum."