Haluk Levent grevde olan Kartonsan işçilerini ziyaret etti

Kartonsan’da greve giden işçileri ziyaret eden AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, "Kartonsan işçileri anayasal haklarını kullanarak grev kararı almışlar. Bizlere de baklava getirmek düşer" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 11:45
Haluk Levent grevde olan Kartonsan işçilerini ziyaret etti
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Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, işçilerin daveti üzerine 46 gündür grevde olan Kartonsan işçilerini ziyaret etti.

Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması sonrasında Kartonsan’da çalışan 170 işçi, 22 Aralık 2022 tarihinde greve çıktı. 

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Selüloz-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nin örgütlü olduğu Kartonsan’da haklarını almak için greve giden işçiler, "Kartonsan işçilerinden işçi ve emek dostu Haluk Levent'e çağrı: 'Kartonsana Gel!' Halkın sanatçısı Haluk Levent işçilerin bu istediğini kırmayacaktır biliyoruz" sözleriyle Umut-Sen Kocaeli'nin Twitter hesabından Haluk Levent'i grevi ziyarete davet etmişti.

Cumartesi günü KarFest için Kocaeli’de olan Haluk Levent, işçilerin çağrısına sosyal medya hesabından “İşçiler çağırırsa gideceksin! Her zamanki gibi baklava alıp geleceğim” sözleri ile cevap verdi.

Ardından işçileri ziyaret eden Levent, işçilere baklava götürdü.


Haluk Levent grev İşçi

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