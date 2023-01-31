Haluk Levent'ten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: 'Nankörler'

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:51

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetildi.

Subaşı'nın çok konuşulan fotoğraflarının ardından Haluk Levent de sosyal medya hesabından espirili bir paylaşımda bulundu.

"2 DAKİKADA HARCADINIZ"

Twitter'dan eksi halini paylaşan Levent "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" ifadelerini kullandı.