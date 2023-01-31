Haluk Levent'ten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: 'Nankörler'

Haluk Levent, sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile ilgili espirili bir paylaşımda bulundu. Eski fotoğrafını paylaşan Levent, "Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:51
Haluk Levent'ten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: 'Nankörler'
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetildi.

Subaşı'nın çok konuşulan fotoğraflarının ardından Haluk Levent de sosyal medya hesabından espirili bir paylaşımda bulundu.

"2 DAKİKADA HARCADINIZ"

Twitter'dan  eksi halini paylaşan Levent "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" ifadelerini kullandı.


Haluk Levent Melek Mızrak Subaşı Ekrem İmamoğlu

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