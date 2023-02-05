Haluk Levent'ten -10 derecedeki konserinde yürekleri ısıtan davranış
Kocaeli'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe, bu yıl ikincisi düzenlenen Karfest'e ev sahipliği yaptı. Festivalde Haluk Levent ve Eypio gibi ünlü isimler sahne aldı. Yoğun kar yağışı altında, eksi 10 derecede gerçekleşen konserde Haluk Levent, sahneye çağırdığı seyyar satıcının tüm ürünlerini alarak seyircilere dağıttı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Karfest 2023, Kartepe Sisli Vadi’de gerçekleşti. Hafta sonunu fırsat bilen yurttaşlar soluğu festivalde aldı.
Haluk Levent ve Eypio konseri ile yurttaşlar doyasıya eğlendi. Festivalde yurttaşlara sucuk ekmek, çay ve helva ikram edildi.
SEYYAR SATICILARIN BÜTÜN KAĞIT HELVALARINI ALDI
Festivalde sahne alan Haluk Levent sahnenin önünde kağıt helva satan seyyar satıcıları sahneye çağırarak bütün kağıt helvalarını aldı.
350 tane kağıt helva satın alan Haluk Levent, bütün helvaları soğuğa rağmen kendisini dinlemeye gelen yurttaşlara dağıttı. Haluk Levent’in bu davranışı seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Şarkılarını seslendiren Eypio ve Haluk Levent, seyircilerden tam not aldı.
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