Haluk Levent, konserinde kaybolan çocuğa beste yaptı
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in Adana’nın Ceyhan ilçesinde verdiği konserde, kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak, annesini bulmak için beste yaptı.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Levent, konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu sahneye çıkardı.
Levent, ardından Muhammet Ali’nin annesini bulmak için beste yaptı.
Yaptığı bestede, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin. Neredesin, neredesin. Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi.
Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu.
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