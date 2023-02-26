Haluk Levent saat verdi, AHBAP açıklama yapacak: 'Kimsenin aklında soru işareti kalmasın...'
AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bugün (26 Şubat) saat vererek, "Ahbap ekibi ile görüştüm. Süreci anlatan durumu şu anda tek tek adım raporluyorlar. Sabah 10.30’da açıklama yapacaklar" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım ve bağış toplama çalışmaları nedeniyle hedef gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Levent saat verdiği paylaşımında, "Günlerdir günde 3 ya da 4 saat uyumuşluğum var. erken uyumuşum. Kalktım. Ortalık yerle bir. AHBAP ekibi ile görüştüm. Süreci anlatan durumu şu anda tek tek adım raporluyorlar. Sabah 10.30’da açıklama yapacaklar. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın! Sabah 10.30'u bekleyelim" dedi.
İşte o paylaşım:
Günlerdir günde 3 ya da 4 saat uyumuşluğum var.Erken uyumuşum.— Haluk Levent (@haluklevent) February 26, 2023
Kalktım.Ortalık yerle bir.
Ahbap ekibi ile görüştüm.
Süreci anlatan durumu şu anda tek tek adım raporluyorlar.
Sabah 10.30’da açıklama yapacaklar.
Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın!
Sabah 10.30 u bekleyelim??
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