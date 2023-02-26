Haluk Levent saat verdi, AHBAP açıklama yapacak: 'Kimsenin aklında soru işareti kalmasın...'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 08:22

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 08:22

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım ve bağış toplama çalışmaları nedeniyle hedef gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Levent saat verdiği paylaşımında, "Günlerdir günde 3 ya da 4 saat uyumuşluğum var. erken uyumuşum. Kalktım. Ortalık yerle bir. AHBAP ekibi ile görüştüm. Süreci anlatan durumu şu anda tek tek adım raporluyorlar. Sabah 10.30’da açıklama yapacaklar. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın! Sabah 10.30'u bekleyelim" dedi.

İşte o paylaşım: