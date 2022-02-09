Haluk Levent, Yemeksepeti işçilerinin direnişine katılıyor
DİSK'e bağlı Nakliyat İş, Yemeksepeti işçilerinin direnişlerinin 10'uncu günü olacak olan 10 Şubat'ta, şirketin genel merkezi önünde toplanılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, eyleme CHP’li Veli Ağbaba ve Haluk Levent’in de katılacağı belirtildi.
Düşük ücret zammı teklifine ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı günlerdir iş bırakma eylemi yapan Yemeksepeti kuryeleri 9 gündür direniyor. DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Yemeksepeti işçilerinin yarın saat 12.00’de şirketin Levent’teki genel merkezi önünde eylem gerçekleştireceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada Yemeksepeti işçilerinin 5 bin 500 lira net ücret ve iş güvencesi talebiyle İstanbul ve diğer illerde eylem başlattıkları, kamuoyunun direnişe destek olmak için Yemeksepeti’ni boykot ettiği ve platformdaki siparişlerde yüzde 70’lik bir azalma olduğu ifade edildi.
Yarın direnişin 10’uncu gününde Yemeksepeti Genel Merkezi önünde gerçekleştirilecek eyleme, Nakliyat-İş yöneticilerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile sanatçı Haluk Levent’in de katılacağı kaydedildi.
Açıklama, “Trendyol işçileri kazandı, Yemeksepeti İşçileri de kazanacak” ifadeleriyle son buldu.
BASINA VE KAMUOYUNA— Nakliyat-İş (@Nakliyatsendika) February 9, 2022
YEMEKSEPETİ DİRENİŞÇİLERİ
KENDİLERİNE DAYATILAN SEFALET ÜCRETİNE KARŞI
DİRENİŞİN 10. GÜNÜNDE,
CHP MİLETVEKİLİ VELİ AĞBABA VE SANATÇI HALUK LEVENT’İN KATILIMIYLA YİNE ALANLARDA
Tarih:10.02.2022
Saat: 12.00
Yer: Yemeksepeti Genel Müdürlüğü önü pic.twitter.com/uE3s6YtiuC
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