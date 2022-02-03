Yemeksepeti kuryeleri, üçüncü kez kontak kapattı!

03 Şubat 2022 Perşembe, 18:44

Yemeksepeti kuryelerinin maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için şirketin İstanbul Levent’teki Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği eyleme Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Nakliyat İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal, Sendika Yöneticileri de destek verdi. Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Küçükosmanoğlu, eylem sırasında bir açıklama yaptı.

“Bugün hak mücadelemizin, ekmek kavgamızın bugün üçüncü günü" diyen Küçükosmanoğlu, şunları söyledi:

"BUGÜN ANKARA’DA, ESKİŞEHİR’DE, İZMİR’DE BASIN AÇIKLAMALARI, EYLEMLER VAR"

Bugün hak mücadelemizin, ekmek kavgamızın bugün üçüncü günü. Bugün geçmiş günlere göre daha güçlüyüz. Türkiye'nin dört bir tarafında Yemeksepeti'nde çalışan işçi kardeşlerim İstanbul'da başlayan ve diğer bölgelerde de yayılan bu direnişe kontak kapatarak, bana bir depolarında işe çıkmayarak bu mücadeleye katılmaktadırlar. Bugün Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de de basın açıklamaları, eylemler var. Adana'dan, Bursa'dan, Türkiye'nin değişik depolarından görüştüğümüz arkadaşlarımız da bu direnişle birlikte, bu direnişe işi yavaşlatarak dahil oluyorlar.

"YEMEK SEPETİ, İNDİRİM YAĞMURU ADI ALTINDA HALKI ALDATIYOR"

Bu mücadele aynı zamanda işçi sınıfımızın onur mücadelesidir. Yemeksepeti işvereninin yapmış olduğu düzenbazlıklarla Yemeksepeti bir hile sepetine dönüşmüştür. Yemek sepeti işvereni, bu bizim tespitimiz değil, indirim yağmuru adı altında reklamlar vererek halkı aldattığı bizzat Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından tespit edilmiştir. Rapor alınmıştır. Yani yemek sepeti işvereni indirim yağmuru adı altında vermiş olduğu reklamlarla halkı aldattığı belgelenmiştir.

"DAHA ÖNCEKİ YILLARDA YAPILAN ÜCRET ZAMLARININ KARŞILIĞI 6 BİN 6 BİN 500’DÜR"

Yemek sepeti işvereninin yapmış olduğu en son düzenbazlık 2022 ocak ayından itibaren ücretlere zam yapmamıştır. Zammı, sanki kendisi zam yapmış gibi yüzde 32 zam olarak açıklamıştır. İşçiler ücretine yapılan bir zam yoktur. Ortada sadece asgari ücret artışıyla beraber işçilerin 2021 yılı ücretleri artmıştır. Aslında daha önceki yıllara göre ücret artışının karşılığı burada en az 6 bin, 6 bin 500 lira olması gerekir.

"VELİ AĞBABA, YEMEKSEPETİ'YLE BİR GÖRÜŞME YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu. TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil dayanışma ziyaretinde bulunmuştur. Yani farklı siyasi partilerden de dayanışmada bulunanlar vardır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sorunun çözümü için YemekSepeti'yle bir görüşme yapmaya çalışıyor. Bu mücadeleyi hep beraber zafere ulaştıracağız. Bugün buradan bir çağrı daha yapıyoruz. Buradaki ekmek kavgasıyla buradaki hak mücadelesiyle başta işçi sınıfımızı, halkımızı, tüm işçi sendikalarını, kamu sendikalarını, meslek örgütlerini, hepsini dayanışmaya çağırıyoruz.

Eylemdeki Yemeksepeti kuryeleri Fatih Kara ve Sezer Aymelek ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"BİZ ZAM ALMADIK AKSİNE GELİRİMİZ DÜŞTÜ"

Fatih Kara: Hak ettiğimiz ücreti, çalışma karşılığımızı alamadığımız ve sindirildiğimiz, bastırılmaya çalıştırıldığımız için buradayız. Hakkımızı aramak için buradayız. Biz tamamen kişisel olarak mağdur edildiğimiz için buradayız. Herhangi bir örgüt, bağlı bulunduğumuz bir kuruluş yok. Biz sadece Yemeksepeti çalışanları, emekçileri olarak motokuryeler olarak kendi şahsım adına. Bizim aldığımız bir ücret vardı. Asgari ücretin üzerinde bir maaş alıyorduk. Bizim şirketimiz, ‘Yüzde 32,7 size zam yaptık’ diye kelime oyunu yaparak aslında bizim maaşımızı asgari ücrete eşitledi. Bu şekilde bize zam yapmış gibi gösterdiler. Fakat herhangi bir zam almadık. Tam tersi gelirlerimiz düştü. Bizim yaptığımız iş çok tehlikeli bir iş. Baştaki yöneticilerimizden rica ediyoruz, bir gün motokurye olarak çok fazla değil, üç tane siparişi götürsünler. Gelsin üç tane paket atsınlar şu havada. Ne kadar zor olduğunu görsünler.

"NET MAAŞIMIZI BİLMİYORUZ"

Sezer Aymelek: Ben Beşiktaş kuryesiyim. 2 buçuk senedir Yemeksepeti’nde çalışıyorum. Bir ay boyunca çalışıyoruz. Bizi insan yerine koymuyorlar, ay başı geldiği zaman ne kadar maaş alacağımızı bilmiyoruz. Sürpriz kutu gibi para alıyoruz. Eksik yattığını düşünüyoruz. Maaş bordosu istiyoruz, on gün sonra geliyor atıyoruz, ‘Bir yanlışlık yok’ diyorlar. Yani biz karşımızda muhatap bulamıyoruz. Takım liderini arıyoruz, cevap veren yok. Hastalanan arkadaşlara ilgilenen yok. Derdimizi anlatacağımız hiç kimse yok. Ayın 31’inde saat 9.00’da açıklama yapıyorsun, sabah maaşı yatırıyorsun. Saat 9’a kadar işte toplantılar yapılıyor. Bizi kandırdılar o saate kadar. Ertesi gün sabah maaş yatırıyorsun. Sen on saat içinde nasıl bütün kuryelerin maaşını hesaplayıp da bankaya yatırdın? Bizim aynı gün bordroda geldi bize. Maaş zammı için buradayız. Biz sadece Yemeksepeti çalışanları olarak biz hakkımızı aramaya geldik, mağdur olduğumuz için buraya geldik. Net maaşımız yok. Biz net 5 bin 500 lira bile ek istiyoruz paket parası olarak.

"BİZ ARTIK EKMEK ALIRKEN BİLE DÜŞÜNÜYORUZ"

Bir başka Yemeksepeti kuryesi: Tekrardan görüşmeye giden arkadaşlara da dedikleri gibi herhangi bir görüşme yok, herhangi bir talep yok. Hiçbir şekilde dinlemeyecekler gibi duruyor. Biz burada savaşımızı sonuna kadar vereceğiz. Sadece biz değil, bunu sadece biz başaramayız. Kazanırsak onlar da kazanacaklar. Onlar da bize destek olsunlar artık. En fazla kaybımız asgari ücret olur. Bu şekilde çalışmaya mecbur değiliz. İzmir kontak kapattı. Adana kontak kapattı. Ankara kontak kapattı. Hepimizin bakmakla yükümlü bir ailesi var ama bu fiyatlara bu paralara olmaz. Artık ekmek alırken bile düşünüyoruz. Bizim talebimiz 5 bin 500 TL net maaş. Bizim başka bir talebimiz yok zaten.”