Yemeksepeti emekçileri, hakları için kontak kapattı: 'Sefalet ücretlerini kabul etmiyoruz'

01 Şubat 2022 Salı, 13:58

Son olarak, Trendyol ve Hepsiburada emekçilerinin başarıya ulaşan çağrılarının ardından, Yemeksepeti’nde çalışan kurye ve depo işçileri de hakları için kontak kapattı.

Fotoğraf: Twitter / TÜMTİS

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'na (TÜMTİS) üye olan ve sendikalaştıkları için iş kolları değiştirilen Yemeksepeti kuryeleri ve depo işçileri; düşük ücret zammını engellemek için ve sözleşmede dayatılan maddelere karşı 1 Şubat Salı günü saat 11.00’de, şirketin Levent’teki genel merkezi önünde bir araya geldi.

Karda kışta hep mesaimizin başında olduk, siparişleri yetiştirmeye çalıştık. Hastayken bile çalıştık. Her zaman işimize ekmeğimize sahip çıktık ama emeğimizin karşılığı, işverenin bize layık gördüğü ücret bu oldu!#HaklarıVerYemeksepeti pic.twitter.com/6Z5WzuBIhE — Yemeksepeti İşçi Komitesi (@YKomitesi) February 1, 2022

Kısa süreli kontak kapatma eylemi eşliğinde bir basın açıklaması yapan işçiler, yüzde 32,7 zam teklifini kabul etmediklerini belirterek; brüt değil net 5 bin 500 TL maaş, işkollarının taşımacılığa geri geçirilmesi ve sendikalaşma yolunda TÜMTİS’in aldığı yetkiye yapılan itiraz geri çekilmesi yönünde yaptıkları talepleri yeniledi.

"DAYATMALARI REDDEDİYORUZ"

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yemeksepeti, sendika hakkına da tahammül göstermiyor. İşveren yasal boşlukları kullanarak itiraz etmiş, hileli yöntemlerle işkolu değişikliğine gitmiştir. Sendika üyesi işçilere yönelik baskı ve tehditlerle de örgütlülüğü engelliyor.

Bir yandan da işçilere, esnaf kurye modeli dayatması yapılmakta. Bu sigortasız, güvencesiz çalışma modelidir. Süslü sloganlarla cazip gösterilse de işçilikten doğan haklar bu modelde yoktur. İşveren bu yöntemle sigorta prim, akaryakıt, araç bakım masraflarını işçiye yüklemektedir.

Bu modelde, kıdem tazminatı, izin hakları yoktur, fazla mesai hakları yoktur. Emeğin acımazsızca sömürüsü vardır. Toplu pazarlık hakkı yoktur, sendika hakkı yoktur.

İşkolumuzdaki esnek, güvencesiz ve sendikasız çalışma modeli dayatmalarını reddediyoruz.”

BASIN AÇIKMALASINDAN:

??Yemeksepeti, sendika hakkına da tahammül göstermiyor. İşveren yasal boşlukları kullanarak itiraz etmiş, hileli yöntemlerle işkolu değişikliğine gitmiştir. Sendika üyesi işçilere yönelik baskı ve tehditlerle de örgütlülüğü engelliyor#HaklarıVerYemekSepeti pic.twitter.com/238atMhyey — Yemeksepeti İşçi Komitesi (@YKomitesi) February 1, 2022

"İŞÇİLERİ İŞTEN ATMAKLA TEHDİT EDİYOR"

TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube'nin açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Performans baskısı altında çalıştırdığı kuryelerin prim ücretlerini düşürerek ve sözleşmelerini dahi yenilemeden asgari ücretin altında ücretlerle işçi çalıştıran Yemeksepeti, haklarını arayan işçileri işten atmakla tehdit ediyor.

Çalışanların anayasal sendika hakkını, çeşitli hilelerle işyeri NACE kodlarını değiştirerek ve sendikamızın sağladığı çoğunluk tespitine itiraz ederek engellemeye çalışan Yemek Sepeti işvereni, sendikamız üyesi işçiler üzerinde baskılarını arttırmakta bir taraftan da işçilik haklarından vazgeçirip esnaf kuryeliğe geçmeleri için baskı uygulamaktadır."

10 saniyede paket toplamamız bekleniyor! Bu şirket bizim sayemizde büyüdü, haklarımızın verilmesini istiyoruz. Sefalet ücretlerini kabul etmiyoruz.#haklarıveryemeksepeti pic.twitter.com/iP8TRebh0Q — Yemeksepeti İşçi Komitesi (@YKomitesi) February 1, 2022

"ORADA KALMAYA DEVAM EDERSEN VARDİYANI BİTİRECEĞİM"

İstanbul’daki eylem sırasında bir Yemeksepeti kuryesi 30 dakikalık molasında eyleme katıldığı için vardiya şefi tarafından işten atılmakla tehdit edildi. Telefon görüşmesi kameralara yansıdı.

Görsel: Yol TV

Basın mensuplarının önünde gerçekleşen ve kaydedilen telefon konuşması sırasında vardiya şefi çalışana şirket motosikleti ile gidip gitmediğini sordu.

Diyaloğun ardından kameralara konuşan çalışan "Ben molaya çıktım. Molamda burada direneceğim işime geri döneceğim, diyor ki bana orada kalmaya devam edersen senin bugünkü vardiyanı bitireceğim. Yani diyor ki bana 'senin bugünkü ekmeğin yok.' bu kadar basit" ifadelerini kullandı.