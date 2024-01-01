Haluk Levent yeni yıla Hatay'da konteyner kentte girdi
Ünlü sanatçı, AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent yılbaşını, Hatay Antakya'daki konteyner kentte yaşayan depremzedelerle birlikte kutladı.
Sanatçı ve AHBP Derneği kurucusu Haluk Levent 2024'e, 60 Şubat depremlerinin en büyük hasarı verdiği Hatay Antakya'da, konteyner kentte depremzedelerle birlikte girdi.
Bu gece yeni yıla Hatay’da giriyorum.— Haluk Levent (@haluklevent) December 31, 2023
Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek.????
Bu yıl güzel olsun Allahım!
???? pic.twitter.com/vVJxFRF9vP
Depremzedelerle birlikte şarkılar söyleyen Halik Levent, bazı aileleri de konteynerlerinde ziyaret etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Haluk Levent, sosyal medyadan konteyner kentteki yeni yıl kutlamasına ilişkin sosyal medya hesabından "Bu gece yeni yıla Hatay’da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allahım!", "Metin Vursun ailesinin konteynırına ziyarete geldim. Çaylarını içtim. Küçücük Merve doktor olmak istiyor. Ona beste yaptım. Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum" mesajlarını paylaştı.
Metin Vursun ailesinin konteynırına ziyarete geldim.— Haluk Levent (@haluklevent) December 31, 2023
Çaylarını içtim.
Küçücük Merve doktor olmak istiyor.
Ona beste yaptım.
Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum.?? pic.twitter.com/haO6qKJJfP
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