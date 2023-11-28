Haluk Levent konser gelirini Gazzeli çocuklara bağışlayacak

Sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, 17 Aralık'taki konserinin gelirini Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için bağışlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:24
Haluk Levent konser gelirini Gazzeli çocuklara bağışlayacak
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AHBAP Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, 17 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirini Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için bağışlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Gazze belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim. Para bi yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma!! Haydi gelin."


Haluk Levent

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