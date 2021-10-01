Haluk Levent'in program yapacağı kanal belli oldu

01 Ekim 2021 Cuma, 17:41

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olmaya hazırlanıyor.

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Yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler, bu programda bir araya gelecek. Bu program sayesinde sesini duyuracak olan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulacak.

Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği programda Haluk Levent'in sanatçı dostları da projeye dahil olacak.

Ünlü konuklarını kendine özgü konseptinde ağırlayan Levent, müzik dinletilerine de yer verecek. Haluk Levent'le ''Yeniden'' yakın bir zamanda Star TV ekranlarında seyircilerle buluşacak.