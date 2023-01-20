Haluk Levent'ten 'milletvekilliği' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 16:21

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 16:22

YouTube yayıncısı Adem Metan, geçen günlerde "Net kulis bilgisi" diyerek, "Millet İttifakı’nın en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyorlar. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor" iddiasını paylaşmıştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık da, "Evet ama milletvekili olsun diye, Cumhurbaşkanı olsun diye değil. Bu şekilde birçok isim var bu arada, normal..." yorumunu yapmıştı.

İsim vermeyen Metan'ın paylaşımlarının ardından AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent akıllara geldi.

"ADAYLIK FALAN YOK CANLARIM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. UYUŞMAYALIM projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım."