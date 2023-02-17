Haluk Levent'ten 'konut' açıklaması: 'Unutmayın AHBAP'a kimse yanlış yapamaz'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:37

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 08:13

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı yardımlarla ilgi toplayan ve iktiara yakın isimlerce hedef alınan AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, depremzedeler için yaptırma kararı aldıkları konutlar için yeni bir açıklama yaptı.

Akşam saatlerinde "Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!" diyen Levent, bu açıklamasının ardından kendisini 7 şirketin aradığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bütün firmalarla görüşeceklerini belirten Levent, "Hepsini tek tek AHBAP'a çağıracağız. Hangisi uygun fiyat ve bilimsel verilere göre teklif verirse o şirkete yaptıracağız. Unutmayın AHBAP'a kimse yanlış yapamaz" ifadelerini kullandı.