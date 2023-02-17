Haluk Levent'ten 'konut' açıklaması: 'Unutmayın AHBAP'a kimse yanlış yapamaz'
AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent "İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!" açıklamasının ardından 7 firmanın aradığını duyurdu. Levent, "Unutmayın AHBAP'a kimse yanlış yapamaz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı yardımlarla ilgi toplayan ve iktiara yakın isimlerce hedef alınan AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, depremzedeler için yaptırma kararı aldıkları konutlar için yeni bir açıklama yaptı.
Akşam saatlerinde "Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız!" diyen Levent, bu açıklamasının ardından kendisini 7 şirketin aradığını söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bütün firmalarla görüşeceklerini belirten Levent, "Hepsini tek tek AHBAP'a çağıracağız. Hangisi uygun fiyat ve bilimsel verilere göre teklif verirse o şirkete yaptıracağız. Unutmayın AHBAP'a kimse yanlış yapamaz" ifadelerini kullandı.
Canlarım depremden sonraki duruma göre ilk iş Toki ile görüştüm dedim.— Haluk Levent (@haluklevent) February 16, 2023
Ardından 7 firma aradı.
Hepsini tek tek Ahbapa çağıracağız.
Hangisi uygun fiyat ve bilimsel verilere göre teklif verirse o şirkete yaptıracağız.
Unutmayın Ahbap a kimse yanlış yapamaz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım
- Haluk Levent'ten Tarkan açıklaması
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in bağışı ortaya çıktı
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- Haluk Levent'ten beklenen açıklama geldi
- Can kaybında artış!
- Depremden sağ kurtuldu: Deprem bizi yataktan attı
- 'O kapıyı devirir gireriz içeri'
- Cem Seymen, CNN Türk'ten istifa etti