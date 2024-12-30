Hamdi Alkan’dan nostaljik paylaşım: 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım...'
Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, sosyal medyada üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak nostaljik bir anıya imza attı.
Yönetmen ve oyuncu kimliğiyle tanınan Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. 57 yaşındaki Alkan, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayarak 36 yıl öncesini yad etti.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olan Hamdi Alkan, 1995 yılında "Reyting Hamdi" programıyla televizyon dünyasına adım attı.
Kariyerinde "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım", "Arka Sıradakiler", "Muhteşem Yüzyıl" ve "O Hayat Benim" gibi projelere imza atan başarılı isim, nostaljik paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini topladı.
Alkan, Instagram hesabında paylaştığı ve üniversite yıllarına ait olan fotoğrafına şu notu düştü:
"Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım... (1988-89) Elektrik Mühendisliği son sınıftayım."
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