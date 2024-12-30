Hamdi Alkan’dan nostaljik paylaşım: 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım...'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:43

Güncelleme: 30.12.2024 - 14:43

Yönetmen ve oyuncu kimliğiyle tanınan Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. 57 yaşındaki Alkan, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayarak 36 yıl öncesini yad etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olan Hamdi Alkan, 1995 yılında "Reyting Hamdi" programıyla televizyon dünyasına adım attı.







Kariyerinde "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım", "Arka Sıradakiler", "Muhteşem Yüzyıl" ve "O Hayat Benim" gibi projelere imza atan başarılı isim, nostaljik paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini topladı.