Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan kansere yakalandı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:51

Pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Billur Kalkavan'dan üzen haber geldi. 59 yaşındaki sanatçı, akciğer kanserine yakalandı. Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından paylaştı. Kalkavan'ın saçlarını kazıttığı görüldü.

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek oldu. Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı.

Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KONUK OLMUŞTU

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan 'Dur bi Dinle' programının geçtiğimiz aylardaki konuğu ünlü oyuncu Billur Kalkavan olmuştu. Armatör bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Billur Kalkavan, çocukluk yıllarını ve ailesini anlatmıştı.

"KOLUMU SOFRAYA KOYDUĞUM ZAMAN KIZARDI"

Kalkavan, şöyle konuşmuştu:

"Benim babam sofra kurallarına inanılmaz önem veren bir adamdı. Hayatımda bu kadar sofraya dikkat eden bir adam görmedim. Mesela ‘Baba ben sınıfta kaldım’ desem ‘Seneye geçersin’ derdi. Ama kolumu sofraya koyduğum zaman kızardı. Sofraya oturmadan önce traş olup gelirdi. Ev için dikilmiş özel kıyafetlerini giyerdi.”

“Bu kadar sert kuralları başka hiçbir arkadaşımın evinde görmedim. İyi ki de yapmış! Çünkü ben hayatta öğrendiğim birçok şeyi o sofrada öğrenmişim şimdi anlıyorum, muhabbet ederdik çünkü…”